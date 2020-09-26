Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar

26.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 26.09.2020 09:58
Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar

KONYA'da bir telekominikasyon şirketine ait 154 bin TL değerindeki kabloları çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

KONYA'da bir telekominikasyon şirketine ait 154 bin TL değerindeki kabloları çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları kabloları 2 bin 805 TL'ye hurdacıya sattıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde bir telekominikasyon şirketine ait kabloların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Polis, 7 farklı noktada meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmayla şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı otomobil tespit edildi. Otomobilden yola çıkan polis, şüpheliler Muhammet C. (25) ve İsmail K.'yi (31) yakalayarak gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde olayı birlikte gerçekleştirdiklerini, elde edilen parayı paylaştıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 805 TL karşılığında hurdacıya sattıkları belirlendi. Çalıntı kabloları alan hurdacılar hakkında da işlem yapıldığı ifade edildi. İki şüpheli, bugün adliyeye sevk edilecek.


Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar
Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar
Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar
Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar
Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar
Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar
Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YANIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Kemal Ayvaz Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Ekim Sabah Botoks
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaldıkları 154 bin TL değerindeki kabloları 2 bin 800 TL'ye satmışlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 10:02:49. #1.14#
title