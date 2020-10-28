Çaldığı otomobille yakalanan şüpheli tutuklandı
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Çaldığı otomobille yakalanan şüpheli tutuklandı

28.10.2020 23:19 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:23
Çaldığı otomobille yakalanan şüpheli tutuklandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, önceki gece 2 otomobili çalma girişimde başarılı olamayınca üçüncü otomobili düz kontak yöntemiyle çalan otomobil hırsızı Y.C.(21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, önceki gece 2 otomobili çalma girişimde başarılı olamayınca üçüncü otomobili düz kontak yöntemiyle çalan otomobil hırsızı Y.C.(21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.C.'nin çeşitli hırsızlık suçlarından 10'a yakın dosyasının olduğu öğrenildi.

Kula ilçesinde önceki gece Zaferiye Mahallesi 135 sokak üzerinde oturan Vasfi Karışmaz, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca polise ihbarda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada aynı mahallede farklı iki otomobilin daha çalınmak istendiği belirlendi. İki otomobili çalma girişiminde başarılı olamayınca Vasfi Karışmaz'a ait 45 RA 0650 plakalı otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştıran şüphelinin Kula'dan Salihli ilçesine doğru hareket halinde olduğunu saptadı. Kula ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları ile Y.C. isimli hırsızlık şüphelisi 45 dakika içerisinde çaldığı otomobille birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan Y.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Y.C.'nin çeşitli hırsızlık suçlarından 10'a yakın dosyasının olduğu öğrenildi.

 


Çaldığı otomobille yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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