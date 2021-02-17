Çaldığı otomobile, sahte plaka takarken yakalandı (2)
17.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:37
Çaldığı otomobile, sahte plaka takarken yakalandı (2)TUTUKLANDIÇanakkale'de çaldığı otomobile sahte plaka takarken yakalanan M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Çaldığı otomobile, sahte plaka takarken yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Çanakkale'de çaldığı otomobile sahte plaka takarken yakalanan M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ