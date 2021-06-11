Kaza yapan 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı
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Kaza yapan 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı

Kaza yapan 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 13 yaşındaki Ş.B çaldığı motosikletle yolda ilerlerken polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kovalamacanın ardından kaza yapan çocuğun yapılan soruşturmada 170 suç kaydı çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Cadde üzerinde devriye görevi yapan motosikletli yunus timleri plakasız bir motosikleti kullanan küçük yaştaki çocuğa 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü ters şeritten kaçmaya başladı. Yunus timleri, yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonrası sürücüyü Burhanetin Onat Caddesi'nde refüje çarparak kaza yapınca yakaladı.

Kaza yapan 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı

"100 LİRAYA SATIN ALDIM" DEDİ

Ellerine kelepçe takılan 13 yaşındaki Ş.B.'nin bir hayli sakin olduğu görüldü. Kaldırıma oturtulan çocuğa alkolmetre de üfletildi. Polis merkezine götürülen Ş.B.'nin ifadesinde motosikletin çalıntı olmadığını, 100 liraya satın aldığını söylediği öğrenildi. Yapılan araştırmada ise motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Ş.B.'nin ise benzer suçlarda 170 kaydının olduğu belirlendi. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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