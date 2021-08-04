Çaldığı malzemeleri satışa çıkaran hırsız adliyeye sevk edildi
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Çaldığı malzemeleri satışa çıkaran hırsız adliyeye sevk edildi

Çaldığı malzemeleri satışa çıkaran hırsız adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de girdiği hırdavat dükkanından yaklaşık 250 bin TL'lik malzeme çalan ve bir uygulamadan çaldığı malzemeleri satışa çıkarınca yakayı ele veren hırsız, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de girdiği hırdavat dükkanından yaklaşık 250 bin TL'lik malzeme çalan ve bir uygulamadan çaldığı malzemeleri satışa çıkarınca yakayı ele veren hırsız, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde bir hırdavatçı dükkanına giren E.D., 250 bin TL'lik malzeme çaldıktan sonra kaçtı. Dükkan sahibinin ihbarı üzerine inceleme başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın kimliğini belirleyen ekipler, çalınan malzemelerin bir uygulama üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon ile E.D.'yi kıskıvrak yakaladı. Ele geçirilen yaklaşık 50 bin TL'lik malzemelere ve suçtan ele geçirilen para ile alınan bir araca da el konulduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D., adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Çaldığı malzemeleri satışa çıkaran hırsız adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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