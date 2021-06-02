Çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli tutuklandı
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Çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli tutuklandı

Çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Altınyaprak Mahallesi Duha Sert Kaya Bulvarı'nda Ramazan Atik'e ait evin deposundan çaldığı 2 adet akü takviye kablosu, 1 adet hızar testeresi, 2 adet matkap, 2 adet matkap takımı ve 5 adet kabloyu dolmuş taksiye yüklerken devriye gezen Asayiş Büro Amirliği sivil ekiplerinin dikkati sonucu suçüstü yakalanan O.T., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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