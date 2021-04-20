Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı bisiklet ile aynı sokağa 1 gün sonra gelen şüpheli, bisiklet sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı bisiklet ile aynı sokağa 1 gün sonra gelen şüpheli, bisiklet sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay saat 23.30 sıralarında Sinanbey mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. Emin Bayezit'e ait bisiklet Pazar günü saat 16.00 sıralarında evinin önünden çalındı. Bu akşam bisikletini genç bir kızın ikamet ettikleri sokakta kullandığını gören Bayezit, bisikletiyle şüpheli 12 yaşındaki Arzu E.'yi yakaladı. Şüpheliyi yakalayan Bayezit, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine sevk edilen ekipler, bisikleti çalan genç kızı gözaltına aldılar.

Olayı anlatan mağdur Emin Bayezit, bisikletin 1 gün önce evinin önünden çalındığını belirterek, "Bu akşam da bisikleti görünce tanıdık. Durumu polise bildirdik. Şikayetçi olacağız" dedi.

Bisiklet sahibine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı
Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı
Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı
Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı
Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı
Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Antony Blinken
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 01:23:29. #1.15#

title