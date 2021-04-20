Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı

Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı bisiklet ile aynı sokağa 1 gün sonra gelen şüpheli, bisiklet sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.