Çaldığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

Çaldığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çaldığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.Ç. adlı şahıs, Adana otogarında İstanbul'a gitmek için bir firmadan bilet almak istedi. Bilet olmadığını beyan eden firma yetkililerine kızıp, aynı firmaya ait 01 COP 47 plakalı minibüsü çalarak, kaçtı. C.Ç. adlı şahıs Tarsus'ta 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda refüjlere çarparak kaza yaptı. Ehliyeti olmadığını öğrenilen C.Ç. kazada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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