Çaldığı arabayla market soymaya kalktı, peşinde olanları görünce böyle kaçtı
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Çaldığı arabayla market soymaya kalktı, peşinde olanları görünce böyle kaçtı

Çaldığı arabayla market soymaya kalktı, peşinde olanları görünce böyle kaçtı
09.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:11

Çaldığı arabayla market soymaya kalktı, peşinde olanları görünce böyle kaçtı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi çaldığı arabayla market soymaya kalktı.

Çaldığı arabayla market soymaya kalktı, peşinde olanları görünce böyle kaçtı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi çaldığı arabayla market soymaya kalktı. Zanlı, birilerinin kendisini takip ettiğini fark edince kaçtı.

Olay Yeni Ömerli Mahallesi Üçgen Çarşısında meydana geldi. Alınan bilgi göre, gece 03.00 sıralarında bir kişi Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Menekşe Apt. No: 6 sayılı ikametin önünden park halindeki K.Ş. ait 06 BD 6070 plakalı aracı çaldı.

Zanlı, çaldığı araçla Yeni Ömerli Mahallesi Üçgen Çarşısı Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan marketin önünde durdu. Araba içinde yüzüne maske takan zanlı araçtan inerek, yan koltukta bulunan demiri aldı. İlk olarak kapıyı demirle açan zanlı, demir koltuğa bıraktıktan sonra çevreyi gözetlemek amacıyla biraz yürüdü. Daha sonra gelen zanlı demir kapı açmasıyla bir aracın geldiğini fark edince arabasına bindi. Arabası çalınan K.Ş. isimli kişi arabasının izine denk gelirken, zanlı kayıplara karıştı. Polis her iki olay yerinde çalışma başlattı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, otomobil bulunamadı.

Çaldığı arabayla market soymaya kalktı, peşinde olanları görünce böyle kaçtı

Kaynak: İHA

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