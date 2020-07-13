Çalar saat nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla çalar saat mı, çalarsaat mı? Çalar saat ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "çalar saat". Peki, çalar saat nasıl yazılır? TDK'ya göre çalarsaat mı, çalar saat mı yazılır?

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