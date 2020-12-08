Çal'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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Çal'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

08.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:38
Çal'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Denizli'nin Çal ilçesinde iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Araçta bulunan yaralılar, İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılırken, kazada 1'i ağır 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Süller yolu Kumral mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. idaresindeki 20 R 3297 plakalı Ford marka ticari araç, karşı yönden gelen Ali Ö. idaresindeki 20 TE 370 plakalı Ford marka ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yol kenarına savrulurken kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yararlıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar sonrasında sağlık ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan Mustafa Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Çal'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Çal'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Çal'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Çal'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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