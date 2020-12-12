Torunun çakmakla oyunu, dedesinin evini küle çevirdi! Ortada kalan yaşlı adam yardım istedi
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Torunun çakmakla oyunu, dedesinin evini küle çevirdi! Ortada kalan yaşlı adam yardım istedi

12.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:06

Gaziantep'te Suriye uyruklu Süleyman Cedan'ın uyuduğu sırada 5 yaşındaki torunu çakmakla oynamak isteyince yangın çıkardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında eşyaları kullanılamaz hale gelen Cedan, kendisine yardım edilmesini istedi.

Yangın, öğle saatlerinde Sakarya Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. İddiaya göre, dedesi uyuduğu sırada eve giren 5 yaşındaki Muhammed, çakmakla oynamak isterken perdeyi tutuşturdu.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Perdenin alev almasıyla başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekiplerini müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Torunun çakmakla oyunu, dedesinin evini küle çevirdi! Ortada kalan yaşlı adam yardım istedi

"YARDIM İSTİYORUM, HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Süleyman Cedan, "Torunlarım her sabah yanıma gelirler. İlaç içtikten sonra uyuya kalmışım. Torunum çakmakla oynarken evi yakmış. Torunlarım uyandırdı beni, kalktığımda her yer alev almıştı. Battaniyeyle söndürmeye çalıştım ama olmadı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bize yardım yapılmasını istiyorum. Yatağımız, battaniyemiz, eşyalarımızın hepsi yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

Torunun çakmakla oyunu, dedesinin evini küle çevirdi! Ortada kalan yaşlı adam yardım istedi
Torunun çakmakla oyunu, dedesinin evini küle çevirdi! Ortada kalan yaşlı adam yardım istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

Haber Yorumları (1)
TÜRK: Magdem ilac aliyorsun magdem torunlarin geldiginden bile bile ne diye ortalikta cakmak birakiyorsun ... sonra da türk halkindan türk devletinden yardim dilen!! Hepinizi gecindiriyoruz zaten sanada bakariz biz!!
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