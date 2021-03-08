Çakmak çakınca yanan su herkesi şaşkına çevirdi! Metan gazı ya da doğal gaz olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çakmak çakınca yanan su herkesi şaşkına çevirdi! Metan gazı ya da doğal gaz olabilir

08.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:43

Erzurum'da 'Fıhfıh' suyu olarak bilinen kuyu içindeki su görenleri şaşırtıyor. Suyun çakmak çakınca alev alması doğal gaz kaynağının olabileceği yönünde yorumlanırken, suyun 50 yıldan fazladır bölgede bulunduğu belirtildi. Belediye Başkanı ve Yüksek Mühendis Ömer Faruk Töremen, "Suda metan gazı veya doğalgaz olabilir" dedi.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar köyünde kuyu içinde bulunan suyun renginin sarı olması köylülerin dikkatini çekti. Suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden vatandaşlar suya çakmak çakınca yanmaya başladı. Yetkililer tarafından yapılan araştırmalara göre suda çok yoğun bir metan gazının bulunduğunu ve bundan dolayı suyun yanma özelliğini gösterdiğini, ayrıca metan gazının bulunmasının doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geldiği ifade edildi.

ALMANYA VE RUSYA SU ÇIKARMIŞ

Öte yandan köydeki efsaneye göre ise Almanların ve Rusların 55 yıl önce sondaj ile bu suyu çıkardıklarını ve suyun kaybolmaması içinde işaret olarak etrafını taşla ördükleri söyleniyor.

Çakmak çakınca yanan su herkesi şaşkına çevirdi! Metan gazı ya da doğal gaz olabilir

"FOSİL YAKIT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR"

Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı ve Kimya Yüksek Mühendisi olan Ömer Faruk Töremen, "Bilinen tarihi 50 yıldan fazla olan bir su var. Bu suda yapılan ilk tespitlere göre metan gazı ve çeşitli minareller bulunuyor. Metan gazından dolayı suyun yanma özelliği var. Reaksiyon veren su ateş çıkarıyor. Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan çevre mühendisi olduğu için bu suyun araştırılması için kaynak buldu. Kaynak ve araştırmalara göre burada bir fosil yakıt olduğu öne sürülüyor. Bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Sonuçlandığında inşallah ülkemize faydalı bir fosil yakıt kaynağı bulunmuş olacak" diye konuştu.

Çakmak çakınca yanan su herkesi şaşkına çevirdi! Metan gazı ya da doğal gaz olabilir

"DOĞALGAZ KAYNAĞI OLABİLECEĞİ ANLAMINA GELİYOR"

Suda görülen köpüklerin kimyasal reaksiyon sonucu oluştuğunu ifade eden Töremen, "Kimyasal reaksiyonda da özellikle metan gazının yoğun olduğunu tespit ettik. Metan gazının bulunması doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geliyor. Bunun için detaylı bir sondaj çalışmasının yapılması lazım" dedi.

Çakmak çakınca yanan su herkesi şaşkına çevirdi! Metan gazı ya da doğal gaz olabilir

"BU SUYUN ADI FIHFIH"

Suyun 50-55 yıl önce burada bir sondaj yapılarak ortaya çıktığını kaydeden Kahramanlar Köyü Muhtarı Sadık Uçar, "Bu suyun adı 'fıhfıh'. Suyun köpüğü yanıyor. Metan gazı veya doğalgaz olabilir. Köylüler bu suyun romatizmaya iyi geldiğini söylüyorlar. Yazın sudan eve götürürler veya yıkanırlar. Büyüklerimizin anlattığına göre Almanların veya Rusların buraya gelerek incelediklerini söylüyorlar. Suyu çıkarmak için işaret bırakmışlar. Altına demir ızgara yapmışlar ve üzerini kapatıp gitmişler" açıklamalarında bulundu.

Çakmak çakınca yanan su herkesi şaşkına çevirdi! Metan gazı ya da doğal gaz olabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çakmak çakınca yanan su herkesi şaşkına çevirdi! Metan gazı ya da doğal gaz olabilir - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:12:11. #1.16#
title