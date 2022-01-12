Çakır'dan GAMER'e ziyaret

MALATYA (Bültenler) - 112 Acil Çağrı Merkezinin Malatya'da 17 şubat 2021 tarihi itibariyle Valiliğe bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında faaliyete geçtiğini hatırlatan Çakır, "Çağrı merkezimizde 40 konsol olup bu konsollarda 110 itfaiye, 112 sağlık, 122 AFAD, 155 polis imdat, 156 jandarma, 177 orman yangın ve çağrı alıcılar hizmet vermektedir, toplamda vardiya usulü 7/24 ve yaklaşık her vardiyada 40 personel görev yapmaktadır. Biz de bugün 112 acil çağrı merkezimizde yapılan çalışmaları yerinde gördük ve dinledik. Tabi acil çağrıların tek numara altında birleşmesi çok önemli.Vatandaşlarımız, başına herhangi bir iş geldiği zaman hangi alanda olursa olsun, hangi konu ile olursa olsun tek bir numaradan ulaşabilecekler. Vatandaşlarımız böylece telaşa kapılmadan akılda kolayca tutulabilen bir numara üzerinden acil yardım isteyebilecek. Bu doğru bir yapılandırma. Bu noktada geçtiğimiz Şubat ayından itibaren çağrı merkezimize 500 binin üzerinde bir arama gerçekleşti. Bu da bu merkezin ne kadar aktif ve dinamik bir birim olduğunu gösteriyor. Ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar aslında bizim gizli kahramanlarımız. Allah hepsinin yardımcısı olsun" diye konuştu.

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