Cakarta hükümeti yüz yüze eğitime başladı
AA / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Okul binası Eğitim gören öğrenciler Sınıftan ve öğrencilerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, yüz yüze eğitim başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Okul binası
Eğitim gören öğrenciler
Sınıftan ve öğrencilerden detaylar
CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, yüz yüze eğitim başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm okullarda önlemler alınırken, Cakarta hükümeti sınıflarda Kovid-19 vakası tespit edildiğinde sınıfların 5 gün süre ile geçici olarak tatil edileceğini duyurdu.