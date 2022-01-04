Cakarta hükümeti yüz yüze eğitime başladı

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Eğitim gören öğrenciler

Sınıftan ve öğrencilerden detaylar

CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, yüz yüze eğitim başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm okullarda önlemler alınırken, Cakarta hükümeti sınıflarda Kovid-19 vakası tespit edildiğinde sınıfların 5 gün süre ile geçici olarak tatil edileceğini duyurdu.