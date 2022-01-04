Cakarta hükümeti yüz yüze eğitime başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cakarta hükümeti yüz yüze eğitime başladı

AA / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Okul binası Eğitim gören öğrenciler Sınıftan ve öğrencilerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, yüz yüze eğitim başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okul binası

Eğitim gören öğrenciler

Sınıftan ve öğrencilerden detaylar

CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, yüz yüze eğitim başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm okullarda önlemler alınırken, Cakarta hükümeti sınıflarda Kovid-19 vakası tespit edildiğinde sınıfların 5 gün süre ile geçici olarak tatil edileceğini duyurdu.

Cakarta hükümeti yüz yüze eğitime başladı

Cakarta hükümeti yüz yüze eğitime başladı

Cakarta hükümeti yüz yüze eğitime başladı

AA / Eko Siswono Toyudho - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title