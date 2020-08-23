Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
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Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı

İstanbul Hadımköy'de, çakarlı minibüsüyle trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü 5 yerinden bıçaklayan saldırgan, Avcılar'da yakalandı. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
23.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:05

İstanbul'un Hadımköy ilçesinde çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Avcılar'da yakalandı.

Hadımköy'de önceki akşam saatlerinde çakarlı minibüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bıçakladığı görüntüler büyük tepki çekmişti. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes Uysal, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti.

KÜFÜRLER ETTİ, TEHDİTLER SAVURDU

Minibüsünde çakar bulunan Muhammed Enes Uysal ile Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes Uysal'ın küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

ÇAKARLI MİNİBÜS BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.

AVCILAR'DA YAKALANDI

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalar yaptı. Çalışmaların ardından Muhammed Enes Uysal, Avcılar'da tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorguya alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
FATMANUR: Bekliyoruz.Umuyoruz ki tutuklanir.Sonrasinda da iyi bir ceza alir.El pençe durup,özür dileyip ceza indirimi de almaz..
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TEMEL: Kan dokulmeden hapise girilmiyo sanirim
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