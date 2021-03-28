Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi "alın bunu Devlet kullansın"
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Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi "alın bunu Devlet kullansın"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi 'alın bunu Devlet kullansın'

Sivas'ta kiralık araca çakar takan şahsa aynı gün içerisinde 2. kez ceza işlem uygulandı.

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Sivas'ta kiralık araca çakar takan şahsa aynı gün içerisinde 2. kez ceza işlem uygulandı. Şahıs, polis ekiplerine "alın bunu devlet kullansın" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgililere göre, Asayiş şube müdürlüğü ekipleri kent merkezi kale mevkiinde lüks bir araçta çakar olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde şahısların kiraladıkları lüks otomobile çakar taktıkları anlaşıldı. Trafik ekipleri şahsa ve araç sahibine toplamda 2 bin 678 TL ceza uyguladı ve şahsın ehliyetine ceza puanı işlendi. Ceza işlem uygulanan şahsın, "Alın bunu Devlet kullansın" demesiyse dikkat çekti. Öte yandan şahsa sabah saatlerinde Samsun'da da çakar takmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - SİVAS

Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi 'alın bunu Devlet kullansın'
Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi 'alın bunu Devlet kullansın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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