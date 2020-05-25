Çakallarla Dans nedir? Çakallarla Dans konusu nedir? Çakallarla Dans oyuncuları kimler? Çakallarla Dans filmi hakkında merak edilen her şey!
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Çakallarla Dans nedir? Çakallarla Dans konusu nedir? Çakallarla Dans oyuncuları kimler? Çakallarla Dans filmi hakkında merak edilen her şey!

Çakallarla Dans ilk filminin çekilmesinin ardından çok fazla beğeni ve izlenme alan komedi türü Türk yapımlarından biri olarak göze çarpmaktadır. Çakallarla Dans nedir? Çakallarla Dans konusu nedir? Çakallarla Dans oyuncuları kimler? Çakallarla Dans filmi hakkında merak edilen her şey!

Çakallarla Dans nedir? Çakallarla Dans konusu nedir? Çakallarla Dans oyuncuları kimler? Çakallarla Dans filmi hakkında merak edilen her şey!
25.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:22

Türk komedi filmleri arasında son yıllarda büyük beğeni alan ve çok izlenen filmlerden biri olan Çakallarla Dans güçlü oyuncu kadrosu ve esprileri ile Türk sinema izleyicisinin büyük beğenisini aldı. Çakallarla Dans filmi çok beğenildiği için birçok kez devam filmleri çekildi. Çakallarla Dans filmi hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

ÇAKALLARLA DANS KONUSU NEDİR?

Muhasebeci Servet, şirketin internet hesapları üzerinden para çalmak için plân yapar. Parayı yakın arkadaşı Gökhan'ın hesabına aktarıp suçu onun üzerine yıkacaktır. Diğer iki arkadaşı da plânın figüranı olacaklardır. Ancak işi ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Kısa yoldan para kazanmak uğruna giriştikleri iş onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir serüvene sürükler.

Çakallarla Dans nedir? Çakallarla Dans konusu nedir? Çakallarla Dans oyuncuları kimler? Çakallarla Dans filmi hakkında merak edilen her şey!
ÇAKALLARLA DANS

ÇAKALLARLA DANS KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Murat Şeker

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 17 Aralık 2010 Cuma

Yapımcı Firma: Sugarworkz Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Tiglon Film

ÇAKALLARLA DANS OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh

İlker Ayrık

Timur Acar

Murat Akkoyunlu

Tuba Ünsal

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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