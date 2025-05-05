Çakallarla Dans 6 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans 6 konusu nedir, Çakallarla Dans 6 oyuncuları kimler ve Çakallarla Dans 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?

5 macera atlatan dört kafadar, pandemi sonrası ekonomik krizle boğuşmaktadır. Mali sıkıntıdan kurtulmanın yollarını arayan ve artık futbolda da eskisi kadar iyi olmayan dört kafadarın hayatı, bir gün Servet'in karısı Fatma'ya yıllardır görüşmediği ablası Manolya'dan gelen mektupla değişir. Manolya güzelliği ve çekiciliğiyle mahalledeki birçok erkeği adeta mest etmiş ve mahallede adı çıkmış bir kadındır. Bir gün; evi terk ettikten sonra önce babası, ardından da annesi hayatını kaybetmiştir. Fatma da anne ve babasının ölümünden onu suçlamakta ve ablası olarak görmemektedir. Manolya'nın Gökhan'la da geçmişi vardır.

ÇAKALLARLA DANS 6FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Ebru Cündübeyoğlu - Manolya

Nurettin Sönmez - Enrico

Ceyhun Yılmaz - Adem

Anıl Tetik - Yüzbaşı Ali Suavi

Elvan Dişli - Mary (Melek)

Mine Kılıç - Anna Karenina

ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 6 çekimleri Bodrum'da ve Yunan adası Kos'ta gerçekleştirildi.

Çekimlerine Haziran 2022 tarihinde başlanan film, 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmiştir.