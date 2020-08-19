Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları ve Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı özeti!
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Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları ve Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı konusu, özeti ve Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin detayları…

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları ve Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı özeti!
19.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:18

İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı konusu nedir, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler ve Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇAKALLARLA DANS 3: SIFIR SIKINTI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet ikinci filmde yaşadıkları deney kobaylığı tecrübesinden sonra hayatlarına "denetimli serbestlik" koşulu ile devam etmektedirler. Bu arada içinde yaşadıkları topluma ayak uydurmak için 'grup terapisine' giderler. Del Piero Hikmet, bir gün vapura bindiğinde hayatında belki de gördüğü en güzel kadın olan Mihriban ile karşılaşır. Hikmet hayatının kırılma anı olduğundan habersiz Mihriban'dan çok etkilenir. Üstelik Mihriban dilsizdir! "Yani kızın ağzı var, dili yoktur". İki aşık her geçen gün kalp gözü ile anlaşır ve birbirlerine kayıtsızca aşık olur. Ömründe ilk kez bir kadının elini tuttuktan sonra Hikmet Mihriban ile evlenmeye kararlıdır. Fakat kızın annesi Cemile'nin, Hikmet'ten tek bir ricası olur: Kızının yeniden "Anne!" dediğini duymak Cemile'nin ölmeden önceki tek isteğidir. Öte yandan ameliyat için gereken para oldukça yüklü bir meblağdır ve 'çakallıktan' uzak durarak elde edilmesi çok da kolay değildir. Fakat bu kadar büyük bir iyilik için yapılacak çakallık, gerçekten 'çakallıktan' sayılır mı?

ÇAKALLARLA DANS 3: SIFIR SIKINTI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, İlker Ayrık, Derya Şensoy

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 5 Aralık 2014 Cuma

Senaryo: Murat Şeker, Ali Tanrıverdi

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