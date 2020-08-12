Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 2 filmi oyuncuları
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Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 2 filmi oyuncuları

Çakallarla Dans filmi serisinin ikincisi Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede yapımında, karıştıkları suçlar nedeniyle hapise mahkum edilen dört kafadar, tıbbi bir deneye kobay olma şartıyla şartlı tahliye olurlar. Kahkaha tufanına neden olan Çakallarla Dans 2 filmi detaylarını derledik...

12.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:58

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin yönetmen ve senaristliğini Murat Şeker yürütüyor. Filmin başrollerinde ise önceki bölümlerde olduğu gibi Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu yer alıyor.

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 2 filmi oyuncuları

ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDGREGE OYUNCULARI

2012 yapımı filmin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleşti. Sevilen projenin kadrosunda ise: Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Doğa Rutkay, Altan Gördüm, Ceyhun Yılmaz, Ömür Gedik, Nazenin Tokuşoğlu, Nihat Sırdar, Kenan Ece, Simge Fıstıkoğlu, Hakan Bilgin, Mehmet Ali Kaptanlar, Özge Uzun yer alıyor.

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 2 filmi oyuncuları

ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE KONUSU

İlk film olan Çakallarla Dans filmi sonunda işledikleri suçlar nedeniyle hapishaneye giren Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Del Piero Hikmet ve Köfte Necmi zor günler geçirmektedirler. Ayrıca çok sevdikleri ve para kazandıkları futbolu ve mahalledeki arkadaşları ile yakınlarını özlemektedirler. Hapishanede bulundukları esnada yapılacak olan tıbbi bir deney için kobay olmaya razı olurlar. Böylece hapishaneden de şartlı tahliye olabileceklerdir. Şartlı tahliyeleleri yapılan film kahramanları suç önleyen ilaçları kullanmaya başlarlar. Dışarı çıktıklarında kendi aralarında artık çakallık yapmayacaklarına dair birbirlerine söz verirler. Ancak unuttukları asıl mesele ise çakal olmak değil de, çakallarla dans edebilmenin zorluğudur.

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 2 filmi oyuncuları
Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 2 filmi oyuncuları

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