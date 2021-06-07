Cahit Zarifoğlu'nu vefatının 34. yıl dönümünde kabri başında dualarla andı

Türk şiirinin zarif şairi Cahit Zarifoğlu, vefatının yıl dönümünde Küplüce Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yâd edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen programa, eski bakanlardan yazar ve akademisyen Prof. Dr. Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, şair Cahit Koytak, Zarifoğlu'nun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Ramazan Kutlu ise programda Kur'an tilaveti ve dualar okudu.

GELECEK NESİLLER DE TANIMALI

Cahit Zarifoğlu'nu anma programına katılan Esenler Sanat Evi (ESEV) ve gençlik projelerinde yer alan öğrenciler, Prof. Dr. Nabi Avcı ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdiler. Programa katılan öğrencilerden Ela Nur Erken "Yedi Güzel Adam'dan biri olan Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerini çok seviyorum. Edebiyatımızın en üretken şairlerinden biri olan Zarifoğlu'nu gelecek nesillerin de tanıması için çalışmalıyız. Böyle değerlerimizi her dönem yaşatmalıyız. Mekânı cennet olsun " şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler