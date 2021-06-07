Cahit Zarifoğlu'nu vefatının 34. yıl dönümünde kabri başında dualarla andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cahit Zarifoğlu'nu vefatının 34. yıl dönümünde kabri başında dualarla andı

Cahit Zarifoğlu'nu vefatının 34. yıl dönümünde kabri başında dualarla andı
Bültenler - Haberler | Güncel

Türk şiirinin zarif şairi Cahit Zarifoğlu, vefatının yıl dönümünde Küplüce Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yâd edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen programa, eski bakanlardan yazar ve akademisyen Prof. Dr. Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, şair Cahit Koytak, Zarifoğlu'nun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Ramazan Kutlu ise programda Kur'an tilaveti ve dualar okudu.

GELECEK NESİLLER DE TANIMALI

Cahit Zarifoğlu'nu anma programına katılan Esenler Sanat Evi (ESEV) ve gençlik projelerinde yer alan öğrenciler, Prof. Dr. Nabi Avcı ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdiler. Programa katılan öğrencilerden Ela Nur Erken "Yedi Güzel Adam'dan biri olan Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerini çok seviyorum. Edebiyatımızın en üretken şairlerinden biri olan Zarifoğlu'nu gelecek nesillerin de tanıması için çalışmalıyız. Böyle değerlerimizi her dönem yaşatmalıyız. Mekânı cennet olsun " şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti
Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Ergin Ataman Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cahit Zarifoğlu'nu vefatının 34. yıl dönümünde kabri başında dualarla andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:06:21. #1.16#

title