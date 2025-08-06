Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdedeki etkileyici performansının ardından televizyonlarda da yayınlanmaya başlayan Çağrı, izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Filmi izlemeyi düşünenlerin aklındaki "Çağrı neyi anlatıyor?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Filmin özeti nedir?" gibi soruların yanıtlarını detaylı biçimde ele alıyoruz.

ÇAĞRI FİLMİ TEKRAR EKRANLARDA

Sinemaseverlerin gönlünde taht kuran Çağrı filmi, beyazperdedeki başarısının ardından şimdi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Filmi izlemeyi düşünen izleyiciler, "Çağrı filminin konusu nedir?", "Oyuncuları kimler?" ve "Film özeti nedir?" gibi detayları merak ediyor. Bu yazımızda, filme dair tüm ayrıntıları ele alıyoruz.

ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU

Çağrı, 6. yüzyıl Mekke'sinde geçen ve İslamiyet'in doğuşunu anlatan epik bir yapımdır. Cahiliye Dönemi'nin hüküm sürdüğü bu dönemde, Hz. Muhammed'e Cebrail aracılığıyla gelen vahiy ile insanları tek olan Allah'a inanıp ona kulluk etmeye çağırması konu edinilir. Filmde, o dönem Mekke'de yaygın olan köle ticareti, içki tüketimi ve kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi geleneklere karşı Hz. Muhammed'in verdiği mücadele anlatılır.

Hz. Muhammed'in davetiyle Müslümanlık yayılmaya başlar. Her ne kadar Müslümanlar başlangıçta sayıca az ve tecrübesiz olsa da, Bedir Savaşı'nda önemli bir zafer kazanırlar. Ardından gelen Uhud Savaşı'nın ardından ise 10 yıllık bir barış dönemi başlar. Bu süre boyunca İslamiyet Arap Yarımadası'nda hızla yayılır ve Hz. Muhammed'in peygamberliği tüm bölge tarafından duyulur.

ÇAĞRI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Vizyon Tarihi: 8 Temmuz 1977 (Fransa)

Orijinal Adı: The Message

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmen: Moustapha Akkad

Başlıca oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şunlardır:

• Anthony Quinn – Hamza bin Abdülmuttalib

• Irene Papas – Hind bint Utbe

• Michael Ansara – Ebu Süfyan

• Johnny Sekka – Bilal-i Habeşi

• Michael Forest – Halid bin Velid

• André Morell – Ebu Talib

• Robert Brown – Utbe bin Rebia

• Garrick Hagon – Ammar bin Yasir

• Rosalie Crutchley – Sümeyye

• Damien Thomas – Zeyd bin Harise

• Bruno Barnabe – Ümeyye bin Halef

• Martin Benson – Ebu Cehil

• Neville Jason – Cafer

• John Bennett – İbn-i Selül

• George Camiller – Velid bin Utbe

• Donald Burton – Amr

• Nicolas Amer – Süheyl bin Amr

• Earl Cameron – Habeşistan Kralı Necaşi

• Ronald Chenery – Mus'ab

• Michael Godfrey – Barra

• Habib Ageli – Ebu Huzeyfe

• John Humphry – Asir

• Hassan Jundi – Sasani hükümdarı Kisra

• Wolfe Morris – Ebu Leheb

• Abdullah Lamrani – İkrime

• Ronald Leigh-Hunt – Bizans İmparatoru Herakleios

• Elaine Ives-Cameron – Arva

• Salem Gedara – Vahşi bin Harb

• Leonard Trolley – İpek tüccarı

• Gerard Hely – Şair Sinan

ÇAĞRI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1976 yapımı olan Çağrı filmi, Suriyeli-Amerikalı yönetmen Mustafa Akkad tarafından çekilmiştir. İslamiyet'in doğuşunu sinemaya taşıyan bu yapımın büyük bölümü Libya'da çekilmiş, bazı sahneler ise Fas'ta gerçekleştirilmiştir. Gerek görsel zenginliği gerekse tarihi gerçekçiliği ile film, dönemine ışık tutan nadir yapımlar arasında yer alır.