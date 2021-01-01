Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? Çağrı Atakan Survivor'a mı gidiyor?
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Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? Çağrı Atakan Survivor'a mı gidiyor?

01.01.2021 13:12 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:17
Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? Çağrı Atakan Survivor'a mı gidiyor?

Son olarak Çukur dizisinde ekranların karşısına geçen Çağrı Atakan, sportif kişiliğiyle tanınıyordu. Şimdilerde Çağrı Atakan sevgilisi Eda Taşpınar'dan ayrıldıktan sonra Survivor'a gidiyor haberleri araştırılıyor. Peki, Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? Çağrı Atakan Survivor'a mı gidiyor?

TV8'in sevilen yarışmalarından Survivor'ın başlamasına çok az bir zaman kala yarışmacıların isimleri duyulmaya başlandı. Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı Atakan da 2021 Survivor yarışmacıları arasında! Çağrı Atakan Survivor haberleri çıktıktan sonra sosyal medyada ve internette merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? Çağrı Atakan Survivor'a mı gidiyor? İşte detayları!

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Çağrı Atakan, Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, en son Çukur dizisinde büyük ilgi çekmiştir. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinde yer almış ve oradan tanınmıştır. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı.

Çağrı Atakan şimdilerde Survivor yarışması için hazırlanıyor.

Çağrı Atakan yaşı: 39

Çağrı Atakan nereli: Ankara

Çağrı Atakan boyu: 1,85

Çağrı Atakan kilosu: 79

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