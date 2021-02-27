Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Çağrı Atakan dizileri!
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Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Çağrı Atakan dizileri!

27.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:32
Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Çağrı Atakan dizileri!

Survivor yarışmasında yarışan Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Çağrı Atakan dizileri! Çağrı Atakan sevgilisi kim? Çağrı Atakan hayatı, biyografisi!

Survivor yarışmasında dikkatleri üzerine isim Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Çağrı Atakan dizileri!

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Çağrı Atakan, Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, en son Çukur dizisinde büyük ilgi çekmiştir. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinde yer almış ve oradan tanınmıştır. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çağrı Atakan şimdilerde Survivor yarışması için hazırlanıyor.

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