Çağlayancerit'te satranç turnuvası düzenlendi
AA, Veli Menekşe - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar arasında satranç turnuvası düzenlendi.
ÇAĞLAYANCERİT, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar arasında satranç turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği turnuva 3 kategoride gerçekleştirildi.
İstiklal Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvaya 96 öğrenci katıldı.
Turnuvada dereceye giren öğrencilere madalyalarını Çağlayancerit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztürk takdim etti.
AA / Veli Menekşe - Güncel