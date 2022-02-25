Çağlayancerit'te satranç turnuvası düzenlendi - Haberler
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Çağlayancerit'te satranç turnuvası düzenlendi

AA, Veli Menekşe - Güncel
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Çağlayancerit'te satranç turnuvası düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar arasında satranç turnuvası düzenlendi.

ÇAĞLAYANCERİT, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar arasında satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği turnuva 3 kategoride gerçekleştirildi.

İstiklal Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvaya 96 öğrenci katıldı.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere madalyalarını Çağlayancerit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztürk takdim etti.

AA / Veli Menekşe - Güncel

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