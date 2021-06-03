Çağlayan Adliyesi çevresinde basın açıklaması ve gösteri gibi etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı
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Çağlayan Adliyesi çevresinde basın açıklaması ve gösteri gibi etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı

Çağlayan Adliyesi çevresinde basın açıklaması ve gösteri gibi etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel

Kağıthane Kaymakamlığı, Çağlayan Adliyesi meydanı ve çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan eylem, gösteri, toplanma, toplantı, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kağıthane Kaymakamlığı, Çağlayan Adliyesi meydanı ve çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan eylem, gösteri, toplanma, toplantı, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde yapılacak veya yapılması muhtemel açık/kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması benzeri faaliyetleri önceden tespit edebilmek amacıyla sosyal medya ve açık kaynaklardan usulüne uygun yapılan araştırmalar ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, bugün Çağlayan Adliyesi meydanı ve çevresine çok sayıda toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapsamda ilgili kanun maddeleri ve buna ek olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili hükümlerine istinaden genel sağlığın ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi adına Çağlayan Adliyesi meydanı ve çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan eylem, gösteri, toplanma, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi vb. tarz eylem ve etkinlikler 03/06/2021 tarihinden itibaren 1 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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