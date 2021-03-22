Çağlar Ertuğrul kimdir? Teşkilat Çağlar Ertuğrul kaç yaşında? Teşkilat Serdar kimdir?
TRT 1 ekranlarına yeni gelen Teşkilat dizisi seyircileri ilk haftadan ekranlara kitledi. Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin gerçek kahramanlarını canlandıran başarılı bir oyuncu kadrosu var. Dizinin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Teşkilat'ın başrollerinden biri de ünlü genç oyuncu Çağlar Ertuğrul'dur. Peki, dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul kimdi
TRT 1 ekranlarına yeni gelen Teşkilat dizisi seyircileri ilk haftadan ekranlara kitledi. Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin gerçek kahramanlarını canlandıran başarılı bir oyuncu kadrosu var. Dizinin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Teşkilat'ın başrollerinden biri de ünlü genç oyuncu Çağlar Ertuğrul'dur. Peki, dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul kimdir? Teşkilat Çağlar Ertuğrul kaç yaşında? Teşkilat Serdar kimdir? Teşkilat dizisi oyuncusu Çağlar Ertuğrul hakkında merak edilenler haberimizde!
ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?
Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'deKarşıyaka, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çağlar Ertuğrul, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.
2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu.2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.
Kariyeri
13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin başrolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir, Benim İçin Üzülme ve Afili Aşk gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.
35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bunun üstüne Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Benim İçin Üzülme dizisinde yer aldı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.
FİLMOGRAFİSİ
- 2012 Dağ - Çavuş Oğuz Çağlar
- 2014 Panzehir- Kağan Dağdeviren
- 2015 Bana Masal Anlatma - Haşmet
- 2016 Dağ II - Üsteğmen Oğuz Çağlar
- 2017 Biz size döneriz - Akın Yılmaz
- 2018 Ailecek Şaşkınız - Onay
- 2018 Yanımda Kal-
- 2019 Kızım Gibi Kokuyorsun - İbrahim
- 2012-2014 Benim İçin Üzülme - Sinan Avcıoğlu
- 2014 Beyaz Karanfil- Başar Korkmaz
- 2014 Boynu Bükükler- Galoş Ersen
- 2014 Kurt Seyit ve Şura- Yusuf
- 2014 Medcezir- Inanç Pars
- 2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları- Yağız Egemen
- 2019-2020 Afili Aşk- Kerem Yiğiter
- 2021 Teşkilat- Serdar
- TİYATRO
- Romeo ve Juliet
- Yobaz
- Kaos Teorileri
- Leş
ÖDÜLLER VE ADAYLIKLAR
- 2018 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
- 2019 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Sinema oyuncusu
- MGD 24. Altın Objektif Ödülleri En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu
- 2020 8. Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu
- 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu
TEŞKİLAT ÇAĞLAR ERTUĞRUL KAÇ YAŞINDA?
Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987 doğumlu ve 34 yaşındadır.
TEŞKİLAT SERDAR KİMDİR?
Çağlar Ertuğrul, şu anda yer aldığı proje olan Teşkilat dizisinde Serdar karakterine can veriyor.