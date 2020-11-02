Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi kimdir? Çağlar Ertuğrul dizileri filmleri nelerdir?

Yanımda Kal filmi ve diğer pek çok canlandırdığı karakterle beğenileri toplayan Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında? Çağlar Ertuğrul boyu ne kadar? Çağlar Ertuğrul filmleri nelerdir?

Dağ film serisi ile tanınan oyuncu Çağlar Ertuğrul Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle de büyük beğeni topladı. Pek çok dizi ve filmde rol alan isim hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olan oyuncu, 2011 yılında Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nü başarıyla bitirdi. Tiyatroyla ilk kez üniversite yıllarında tanışan Çağlar Ertuğrul, Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahnelere adım atmış oldu.

2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Dağ" adlı askeri filmde canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanınan Çağlar Ertuğrul, bu projenin ardından çok sayıda film ve dizi de yer aldı. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı "Bana Masal Anlatma" filminde de oynayan genç oyuncu, bir yandan da tiyatro kariyerine devam etti. İlk oynadığı oyun olan Romeolar ve Julietler'den sonra Kaos Teorileri, Leş ve Yobaz adlı tiyatro oyunlarında da sahneye çıktı.

Film projeleri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra dizilerde de boy gösteren Çağlar Ertuğrul Benim İçin Üzülme, Medcezir, Kurt Seyit, Boynu Bükükler ve Beyaz Karanfil adlı dizilerde yer aldı. 2016 yılında, tanınmasına vesile olan Dağ filminin devamı olan, Dağ II filminde "Oğuz Çağlar" rolünde tekrar karşımıza çıkan Çağlar Ertuğrul, son olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde "Yağız Egemen" rolünde oynadı. Genç oyuncunun son yer aldığı film projesi ise 2018 yılında vizyona giren "Ailecek Şaşkınız" filmi oldu.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL FİLMLERİ DİZİLERİ

Afili Aşk2019

Yanımda Kal2018

Kızım Gibi Kokuyorsun2018

Ailecek Şaşkınız2018

Biz Size Döneriz2017

Fazilet Hanım ve Kızları2017

Dağ II2016

Bana Masal Anlatma2015

Boynu Bükükler2014

Beyaz Karanfil2014

Dağ2012

Benim İçin Üzülme Sezon 12012

ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ünlü ismin en son Kayla Manukyan ile birlikte olduğu biliniyordu.