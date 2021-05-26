Çağlar Ertuğrul'dan Şeyma Subaşı açıklaması

Çağlar Ertuğrul, Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin Subaşı için uçak kapatmasını ti'ye almıştı. Oyuncu, konu hakkında ilk kez açıklama yaptı. İşte detaylar...

'Teşkilat' dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kayla Manukyan ile Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi Çift, için bir ara ayrılık iddiaları gündeme gelmiş, oyuncu yalanlamıştı. Proje hakkında konuşan Ertuğrul, "Seyircinin desteği çok hoşumuza gidiyor. Diziye olan ilgi çok güzel. Çekimler için yarın Ankara'ya döneceğim" dedi.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin Subaşı için uçak kapatmasından sonra Çağlar Ertuğrul, "Katrilyarder Mısırlı sevgiliden rica etsek, sinema salonu kapatır mı? Yeni 'Mortal Kombat'ı büyük perdede izlemek istiyorum" sözleriyle, Subaşı ve sevgilisini tiye almıştı. Gazetecilerin, "Sosyal medya hesabınızdan Şeyma Subaşı ve mısırlı sevgilisine yaptığınız gönderme gündem oldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Ertuğrul, "Ben ona gönderme yapmadım. Ben sadece Mortal Combat'ı izlemek istediğimiz belirttim" yanıtını verdi.

Kaynak: Snob Magazin