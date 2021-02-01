Çağlar Çorumlu: Bir oyuncu daha ne ister
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Çağlar Çorumlu: Bir oyuncu daha ne ister

01.02.2021 09:42 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:47
Çağlar Çorumlu: Bir oyuncu daha ne ister

Turizm otelcilik üzerine okurken konservatuvara girmeye çalıştığını söyleyen oyuncu, o dönemleri şöyle anlattı: "Eskişehir'de okuyordum, okulu son dönemde bıraktım. İstanbul'a gitmeye karar verdim. Konservatuvar paralıydı.

Turizm otelcilik üzerine okurken konservatuvara girmeye çalıştığını söyleyen oyuncu, o dönemleri şöyle anlattı: "Eskişehir'de okuyordum, okulu son dönemde bıraktım. İstanbul'a gitmeye karar verdim. Konservatuvar paralıydı. Ağlaya ağlaya annemi aradım. Okul 3 taksit yapıyordu ama ailem 3 taksitte ödeyemeyeceğini söyledi. Müjdat (Gezen) hocayı ilk orada gördüm ve 'Daha fazla taksit yapalım' dedim. 'Kaç taksit olsun' diye sordu. 8 ayda ödedim. Senetleri hala duruyor." 2014'te kurduğu TiyatrOPS'un hikayesini de anlatan Çorumlu, "13-14 ay inşaatı sürdü. 2014 yılında kurulduk, 2019 yılında da sahnemize kavuşmuş olduk. Bir oyuncu daha ne ister ki?" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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