Çağla Şikel kaç yaşında? Çağla Şikel kimdir?

Türk oyuncu, sunucu ve manken olan Çağla Şikel'in yaşı merak konusu oldu. Şikel'i son zamanlarda Fox TV'nin gündüz kuşağı programı olan Çağla ile Yeni Bir Gün'de görüyoruz. Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen programda, Çağla Şikel'in sunumu ile daha keyifli ve bilgilendirici bir program halini alıyor. Peki, Çağla Şikel kaç yaşında? Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk oyuncu, sunucu ve manken olan Çağla Şikel'in yaşı merak konusu oldu. Şikel'i son zamanlarda Fox TV'nin gündüz kuşağı programı olan Çağla ile Yeni Bir Gün'de görüyoruz. Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen programda, Çağla Şikel'in sunumu ile daha keyifli ve bilgilendirici bir program halini alıyor. Peki, Çağla Şikel kaç yaşında? Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAĞLA ŞİKEL KAÇ YAŞINDA?

Çağla Şikel 1979 doğumlu olup 42 yaşındadır.

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel2 Ocak 1979 yılında Asuman ve Hüseyin Şikel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Çağla Şikel Türk oyuncu, sunucu ve mankendir.

Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.

Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır.

İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır.

1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

KARİYER HAYATI

Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.

1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.

Eğitimini aldığı ancak, uzun süre ara verdiği baleye, tam 16 yıl sonra, 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi dansçılarıyla, "Bach Alla Turca" adlı bale eseriyle, 10-11 Ağustos 2013 tarihlerinde sahne alarak geri döndü.

ÖZEL HAYATI

Çağla Şıkel 2002 yılında kendisi gibi manken olan Bozok Gören ile kısa süreli bir aşk yaşadı. Daha sonra Beyazıt Öztürk ile bir birlikteliği oldu.

Çağla Şıkel yaklaşık 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile birlikte kaldı. Çift 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. Şıkel, 18 Aralık 2008'de ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı.

Fakat aynı hafta aniden rahatsızlanarak bebeğini düşürdüğünü öğrendi. 31 Ekim'de Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Uzay adında bir oğlu daha vardır.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

FİLMOGRAFİ

Oyuncu olarak;