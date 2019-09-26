Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

26.09.2019 09:27

Modacı Cengiz Abazoğlu, dün akşam Sonbahar & Kış 19/20 kreasyonunu tanıtmak için Çırağan Sarayı'nda defile gerçekleştirdi. Defileye baş manken olarak çıkan Çağla Şıkel ise derin yırtmaç detaylı kıyafetinin azizliğine uğradı.

FRİKİK VERDİ

Ünlü giyim markasının modacı Cengiz Abazoğlu ile hazırladığı yeni sezon kreasyonu, Çırağan Saray'ında düzenlenen 'Düello' defilesiyle tanıtıldı. Defileye baş manken olarak çıkan Çağla Şıkel'e 39 manken eşlik etti. Gümüş renkli payetli elbiseyle podyuma çıkan Şıkel'in derin yırtmacından dolayı iç çamaşırı gözüktü.

KIRBAÇLA SAHNEYE ÇIKTI

Çağla Şıkel öte yandan defileye kovboy şapkası ve kırbaçla çıktı. Sahnenin önüne geldiğinde kırbacıyla yere vuran Şıkel, tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÜLŞEN KONSER VERDİ

Cengiz Abazoğlu'nun defilesinde ünlü şarkıcı Gülşen de mini bir konser verdi. Gülşen'in deri göğüs ve sırt dekolteli elbisesi de göz kamaştırdı. Cengiz Abazoğlu, defile sonrasında podyuma çıkarak katılımcıları selamladı.