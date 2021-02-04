Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Prof. Dr. Derya Uludüz kimdir? 4 Şubat 2021 Prof. Dr. Derya Uludüz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Prof. Dr. Derya Uludüz kimdir? 4 Şubat 2021 Prof. Dr. Derya Uludüz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

04.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:12
Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Prof. Dr. Derya Uludüz kimdir? 4 Şubat 2021 Prof. Dr. Derya Uludüz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Prof. Dr. Derya Uludüz kimdir? 4 Şubat 2021 Prof. Dr. Derya Uludüz Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Derya Uludüz hayatı ve biyografisi nedir?

Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Prof. Dr. Derya Uludüz kimdir? 4 Şubat 2021 Prof. Dr. Derya Uludüz Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Derya Uludüz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN KONUĞU: PROF. DR. DERYA ULUDÜZ KİMDİR?

Derya Uludüz 6 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzmandır.

Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. Algoloji ve Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı'nda çalışmaktadır. Çocuk nörolojisi, pediatrik ve erişkin başağrısı ve beyin damar hastalıkları polikliniklerinde aktif görev yapmaktadır.

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