Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Dermatolog Uzmanı Dr. Ersin Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Dermatolog Uzmanı Dr. Ersin Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

08.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:39
Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Dermatolog Uzmanı Dr. Ersin Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Uzm. Dr. Ersin Aydın, 1979 yılında Samsun'da doğan, Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Dermatolog Uzmanı Dr. Ersin Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ersin Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 30'un üzerinde makale, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 40'ın üzerinde poster bildirisi bulunmaktadır. Aynı zamanda çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayın hakemliği yapan Dr. Ersin Aydın kimdir? Uzm. Dr. Ersin Aydın, 1979 yılında Samsun'da doğan, Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Dermatolog Uzmanı Dr. Ersin Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ersin Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN KONUĞU:ERSİN AYDIN KİMDİR?

Uzm. Dr. Ersin Aydın, 1979 yılında Samsun'da doğmuştur. Lisans öncesi eğitimini Samsun'da tamamlamasının ardından 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış olduğu lisans eğitimini 2003 yılında tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanı almıştır. Yurdun değişik bölgelerinde zorunlu hizmet ve askerlik görevini yerine getirmiştir. 2008 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde başladığı ihtisasını 2012 yılında tamamlayarak Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı olmuştur.

Uzm. Dr. Ersin Aydın, Dermal Dolgu, Botilinum Toksin Uygulamaları, Fraksiyonel Lazer Tedavisi, Dermatoskopi, Saten Yüz Germe, FocusluRadyofrekans ile Yüz ve Vücut Gençleştirme, Thulium Lazer ile Melazma Tedavisi, 4 Boyutlu Antiaging Programı, Biolifting (Dolgu + Mezoterapi), Gözaltıışık Dolgusu, Peeling (Scar-Lifting), Nazolabial Dolgu,Pediatrik Dermatoloji, Temel Eksizyonel Cerrahi Teknikleri, Dermatoallerji, Plazma Enerjisi, PDO, PLA iplerle yüz germe, Dermatokozmetoloji, Her Yönüyle Saç, Her Yönüyle Tırnak eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi olmuştur. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası kongrelerde estetik ve kozmetik uygulamalarla ilgili eğitmenlik yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 30'un üzerinde makale, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 40'ın üzerinde poster bildirisi bulunmaktadır. Aynı zamanda çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayın hakemliği yapmıştır.

Türk Dermatoloji Derneği, Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği,Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği, Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği, Türk Tabipler Birliği - İstanbul Tabip Odası üyesidir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Dr. Aydın halen İstanbul Ataköy'de, kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

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