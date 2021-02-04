Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu 4 Şubat 2021: Mehmet Fatih Korkmaz kimdir? Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Mehmet Fatih Korkmaz kaç yaşında, nereli?
Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu 4 Şubat 2021: Mehmet Fatih Korkmaz kimdir? Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Mehmet Fatih Korkmaz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu 4 Şubat 2021 : Mehmet Fatih Korkmaz kimdir? Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Mehmet Fatih Korkmaz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...
MEHMET FATİH KORKMAZ KİMDİR?
Branşı: Genel Cerrah
Yabancı Diller: İngilizce
Klinik: Genel Cerrahi/Obezite ve Diyabet Cerrahisi
Tıbbi İlgi Ve Uzmanlık Alanları:
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi(Obezite ve Diyabet cerrahisi)
Laparoskopik Onkolojik cerrahi (Kanser cerrahisi),
Gastrointestinal Sistem Cerrahileri
İleri düzey laparoskopik cerrahi,
Meme cerrahisi ,
Endokrin cerrahisi,
Böbrek ve Karaciğer nakli
EĞİTİMİ
2002 _2008: Fırat Üniversitesi -Tıp Fakültesi.
2013-2014: Kafkas Üniversitesi- Genel Cerrahi AD.
2014 _2018: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi – Genel Cerrahi AD.
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
2008: Muş merkez Yaygın Sağlık Ocağı
2009: Elazığ 112 ASHİ
2010: Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği
2010 _ 2011: Batman Medikal Park Hastanesi Başhekim Yardımcılığı
2011 _ 2012: Elazığ Medikal Park Hastanesi
2012_2013 Elazığ Anadolu Hastanesi Başhekimi
2013: Kars Kafkas Üniversite Hastanesi
2014_2019: Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
2019-2020 Bingöl Devlet Hastanesi