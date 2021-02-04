Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu 4 Şubat 2021: Mehmet Fatih Korkmaz kimdir? Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Mehmet Fatih Korkmaz kaç yaşında, nereli?
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Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu 4 Şubat 2021: Mehmet Fatih Korkmaz kimdir? Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Mehmet Fatih Korkmaz kaç yaşında, nereli?

04.02.2021 12:44 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:48
Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu 4 Şubat 2021: Mehmet Fatih Korkmaz kimdir? Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Mehmet Fatih Korkmaz kaç yaşında, nereli?

Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu 4 Şubat 2021: Mehmet Fatih Korkmaz kimdir? Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Mehmet Fatih Korkmaz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu 4 Şubat 2021 : Mehmet Fatih Korkmaz kimdir? Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Mehmet Fatih Korkmaz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET FATİH KORKMAZ KİMDİR?

Branşı: Genel Cerrah

Yabancı Diller: İngilizce

Klinik: Genel Cerrahi/Obezite ve Diyabet Cerrahisi

Tıbbi İlgi Ve Uzmanlık Alanları:

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi(Obezite ve Diyabet cerrahisi)

Laparoskopik Onkolojik cerrahi (Kanser cerrahisi),

Gastrointestinal Sistem Cerrahileri

İleri düzey laparoskopik cerrahi,

Meme cerrahisi ,

Endokrin cerrahisi,

Böbrek ve Karaciğer nakli

EĞİTİMİ

2002 _2008: Fırat Üniversitesi -Tıp Fakültesi.

2013-2014: Kafkas Üniversitesi- Genel Cerrahi AD.

2014 _2018: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi – Genel Cerrahi AD.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

2008: Muş merkez Yaygın Sağlık Ocağı

2009: Elazığ 112 ASHİ

2010: Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği

2010 _ 2011: Batman Medikal Park Hastanesi Başhekim Yardımcılığı

2011 _ 2012: Elazığ Medikal Park Hastanesi

2012_2013 Elazığ Anadolu Hastanesi Başhekimi

2013: Kars Kafkas Üniversite Hastanesi

2014_2019: Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi

2019-2020 Bingöl Devlet Hastanesi

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