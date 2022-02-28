Çağdaş Sanatlar Galerisi 2022 yılının ilk sergisini açmaya hazırlanıyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Kapılarını 2017 yılında "Salvador Dali/ Zodyak-Pantagruel" Sergisi ile açan Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, bugüne kadar 22 sergiye ev sahipliği yaptı. Odunpazarı'nda hayat sanat birlikteliğini sağlayan Çağdaş Sanatlar Galerisi, sanat serüvenine

Gerçek Ötesi adlı Karma Sergi ile devam edecek.

Pandemi şartlarına uygun olarak hazırlanan sergi, aynı zamanda da Çağdaş Sanatlar Galerisinin 2022 yılındaki ilk sergisi olacak. Küratörlüğünü Sevgi Atan'ın yaptığı serginin açılışı 4 Mart Cuma günü saat 18.30'da yapılacak.

"BİZ MAĞARADAN ÇIKAN İNSAN MIYIZ YOKSA YENİ MAĞARALAR YARATAN MI?"

"Bilginin kaynağına, zamanın maddesine, entelektüel başkaldırıların ve insan farkındalığının başladığı noktaya yaklaştığımızı düşünsek de tam olarak neredeyiz?" sorusu ile yola çıkılan

Gerçek Ötesi adlı Karma Sergide, farklı pratiklerde eser üreten 20 sanatçının eserleri yer alacak. Günümüz bilgi formlarının tekinsizliği üzerine sorular soran sanatçılar, aynı zamanda şu sorunların cevabını da arıyor: "Sorun sadece algılama değil bizlerin nasıl bir algılama niyetinde olduğumuzdur. Kültür aktörleri olarak niyetlerimizi sorguluyor, paylaşıyor ve sergiliyoruz. Biz mağaradan çıkan insan mıyız yoksa yeni mağaralar yaratan mı?"

Ali Özhan Güneş, Alper Tuncer, Ekin Aydoğanoğlu, Elif Açıkgöz, Elif Çelebi, Ezgi Bıçakcı, Gökçe Hiçyılmaz, Hacer Özer, İlayda Kepez, Kadir Koyun, Mehmet Özyılmaz, Onur Kuran, Pınar Topsakal, Saltık Doğa Özsar, Serkan Tok, Sevdiye Cerrahoğlu, Şevval Nur Şenol, Şeyma Başasaran, Ufuk Güneş Taşkın, Zeynep Delman'ın eserleri ile katıldığı sergi, 27 Nisan 2022 Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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