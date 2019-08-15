Çağbaba adıyla anılan türbe, gladyatör mezarı çıktı

15.08.2019 00:29

Marmaris'in Turgut mahallesinde İslam alimine ait olduğu zannedilerek yıllarca adaklar adayıp, başında dualar edilen mezarın Antik Karia uygarlığında yaşayan dövüşçü Diagoras'a ait olduğu ortaya çıktı.

ÇAĞBABA ADIYLA ANILIYORDU

Marmaris'in Turgut Mahallesindeki türbe zannedilen mezarın bir gladyatöre ait olduğu anlaşıldı. Anıt mezar Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekti. Yapı 40 yıldır Çağbaba adıyla anılıyordu. Arkeolojik çalışmalar neticesinde buranın Antik Karia uygarlığında yaşayan dövüşçü Diagoras'a ait bir mezar olduğu belirlendi. Mezarın bir başka önemli özelliği daha var. 2 bin 300 yıllık ve 6 metre yüksekliğindeki bu anıt mezar, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve Türkiye'de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor.

HALKIN ALKIŞLADIĞI BİR BOKSÖRDÜ

Arkeograf ve yazar Raşit Öztürk, "Bu boksörün resimleri falan daha yeni bulundu. İki oğlu var ve iki oğlu da boksördür. Diagoras'ın ödülleri vardır, bu ödüller bir yığın tapınaklarda var. Diagoras, sokaklarda dolaştığı zaman halkın alkışladığı bir boksördü " dedi. Yöre insanı mezarda kaçak kazı yapanların, öldüğü, boşandığı ya da hasta olduğuna inanıyor.

MOUSOLEUM NEDİR?

Halikarnas'ta yani bugünkü adıyla Bodrum'da İÖ.353'te ölen Karya Kralı Mausolos için eşi Kraliçe Artemisia' nın yüklü yüklü bir para ödeyerek yaptırdığı anıt mezardır. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan mozole, kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini birleştiren, oldukça büyük boyutlardaki bir mezardır. Bu öneminden dolayı kendinden sonra gelen, aynı stildeki tüm yapılara, anıt mezarlara mozole denmiştir.

Bugünkü adıyla Bodrum, o günkü adıyla Halikarnas olan yerde yani ülkemizdedir. MÖ 325 yılında Kraliçe Artemis tarafından kocası Mozolos adına yaptırılmıştır. Diğerleri gibi bu eser de yok olmuştur. Plinius'un bildirdiğine göre, dünyanın yedi harikasından biri sayılan Mausoleum, M.Ö. 350 de Mausolos için karısı Artemisia tarafından yaptırılmıştır 15.yy'dan önce bir deprem sonucu çökmüştür.

Mozole alanı bugün açık hava müzesi olarak düzenlenmiştir. İçeri girildiğinde sağda Bodrum tipi bir ev görülmektedir. Solda görülen uzun yapı içinde Mausoleion' la ilgili kabartmalar, maket ve bazı çizimlerle yapıya ait mimari parçalar sergilenmektedir.