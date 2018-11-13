Çağatay Ulusoy'un Yeni Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Çağatay Ulusoy'un merakla beklenen Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın fragmanı ve yeni kareleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizinin 14 Aralık 2018'de izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık edecek. Fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. Muhafız'ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor. Dizi 14 Aralık 2018'de seyirci karşısına çıkacak.

THE PROTECTOR - MUHAFIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide sıradan ve genç Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz. Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul'da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı'daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak! Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?

Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. The Protector, Türkçe ismiyle Hakan: Muhafız'ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.