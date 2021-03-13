Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu
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Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu

13.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:07
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu

Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Kağıttan Hayatlar filmi, dün akşam Netflix'te yayınlandı. Ulusoy'un başarılı oyunculuk performansı ve filmin konusu kısa sürede Twitter'da trend oldu. Filmi izleyenler Ulusoy'un performansına sessiz kalamayıp binlerce paylaşım yaptı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul, Tomris Çetinel, Turgay Tankülü, Osman İskender Bayer, Volkan Çalışkan, Okşan Büyük ve Mehmet Bahattin Gençyer aldığı Kağıttan Hayatlar filmi dün akşam izleyicilerin beğenisine sunuldu. Netflix'te yayınlanan filmi izleyen kullanıcılar Twitter hesaplarından paylaşım yaparak Çağatay Ulusoy'u yere göğe sığdıramadı.

FİLMİN KONUSU NE?

Mehmet geçimini kağıt toplayarak sağlayan genç bir adamdır. Hayatında ona en çok destek olan kişi ise Tahsin Baba'dır. 8 yaşındaki Ali ile tanıştıktan sonra Mehmet'in hayatında bir takım değişiklikler olmaktadır. Ali'yi ailesi ile kavuşturmak isteyen Mehmet, onunla duygusal bir bağ kuracaktır.

İşte Çağatay Ulusoy'un başarılı performansına gelen bazı yorumlar...

Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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