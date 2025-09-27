Çağatay diskalifiye mi oldu? MasterChef Çağatay Mehmet Şef kavgası ne oldu?

Çağatay diskalifiye mi oldu? MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda gergin anlar yaşandı. Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı Çağatay arasında çıkan tartışma sonrası kararın Mehmet Şef'e bırakıldığı açıklandı.

ÇAĞATAY DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginlik sonrası jüri üyeleri Çağatay'ı yeniden stüdyoya çağırdı. Somer Sivrioğlu, bu olayın kişisel bir boyutu olduğunu vurgulayarak genç yarışmacı hakkındaki kararı Mehmet Şef'in vereceğini belirtti. Danilo Zanna da bu kararı destekledi. Çağatay, Mehmet Şef'in karşısına çıkarak gözyaşları içinde özür diledi ve yaptığı hareketi saygısızlık olarak nitelendirdi.

Mehmet Yalçınkaya ise yaptığı açıklamada, olayın sadece dünkü gerginlikle alakalı olmadığını, birçok kez uyarıda bulunduklarını ifade etti. Genç yarışmacının tavrının kendisini kırdığını söyleyen Yalçınkaya, her zaman usta-çırak ilişkisine önem verdiğini belirtti. Konuşmanın sonunda Mehmet Şef, Çağatay'ı affettiğini söyledi ve yarışmacı elini öperek özür diledi.

MASTERCHEF ÇAĞATAY MEHMET ŞEF KAVGASI

Çağatay'ın arkadaşlarıyla konuşması Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendirdi. Ünlü şef, genç yarışmacıyı daha önce de uyardığını hatırlatarak "Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa yukarıdaki arkadaşlarınla makara yapıyorsun. Çık dışarı, terbiyesiz" diyerek stüdyodan kovdu. Bunun üzerine Çağatay, geri dönüp şeflerin üzerine yürüyünce arkadaşları tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.

Olay sonrası stüdyoya yeniden çağrılan Çağatay, Mehmet Şef'e dönerek özür diledi. Yarışmacı, haddini aştığını ve mental olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Mehmet Yalçınkaya ise yaşananlardan dolayı kırıldığını, ancak gençleri kaybetmemek için mücadele ettiğini belirtti.

MEHMET ŞEF ÇAĞATAY KAVGASI NEDEN OLDU?

Tartışmanın fitilini ateşleyen olay, Çağatay'ın şeflerle konuşma sırasında arkadaşlarıyla şakalaşması oldu. Uyarılara rağmen tavırlarını sürdürmesi üzerine Mehmet Yalçınkaya sinirlendi ve yarışmacıyı dışarı çıkardı. Bunun üzerine öfkelenen Çağatay, şeflere doğru yöneldi.

Olayın ardından Mehmet Yalçınkaya, aslında patlamasının sadece o an yaşanan durumla ilgili olmadığını ifade etti. Daha önce birçok kez yapılan uyarıları hatırlatarak olayın birikmiş sorunların sonucu olduğunu belirtti. Özellikle usta-çırak ilişkisinin önemine vurgu yapan Yalçınkaya, yaşananlardan dolayı kırıldığını söyledi.