Çadlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti

Orta Afrika ülkesi Çad'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti.

Orta Afrika ülkesi Çad'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti.

Ülke genelinde yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'a kadar devam edecek.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonuna göre 7 milyon 300 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, Çad Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimlerinde 10 adayın başvurusunu kabul etti ancak bunlardan 7'si seçimlere katılacağını açıkladı.

Sabah erken saatlerde oyunu kullanan Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, halktan vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini istedi.

Itno, muhalefetin boykot çağrısıyla ilgili olarak, "Dün boykot mu vardı? Bugün boykot mu var? Barış ve istikrarın olduğu bir ülkede işler sakin ve barışçıl bir şekilde ilerliyor. Bundan dolayı korktuğumuz bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Itno 6. kez aday oldu

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyor.

Öne çıkan muhalif adaylar Değişim için Yeni Cephe Partisi lideri Yaya Dillo ile Dönüştürücü Partisi lideri Succes Masra'nın adaylık başvuruları, parti kurmaları için yasal şartlar oluşmadığı ve seçilebilme yaşına takıldıkları gerekçesiyle reddedilmişti.

Ulusal Kalkınma ve Yenileme Birliği lideri Salih Kebzabo, mevcut Cumhurbaşkanı Idriss Debi Itno'nun rakiplerine gözdağı vermek için şiddete başvurduğunu ileri sürerken, diğer adaylar Ngarledjy Koji-Yorongar Le Moiban ve Bongoro Bebzoune Theophile de boykot çağrısı yaparak adaylıktan çekildiklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun yanı sıra Roumadoumngar Nialbe Felix, Pahimi Padacket Albert, Yombombe Madjitoloum Theophile, Beassoumda Lydie, Alladoum Baltazar Djarma ve Mbaimon Guedmbaye Brice seçimlerde yarışıyor.

Anayasa değişikliğiyle 2033'e kadar seçilmesinin önünü açtı

Cumhurbaşkanı Itno, 2018'de Anayasa değişikliğiyle bu yıl görev süresinin dolmasının ardından her biri 6 yıl olmak üzere 2 dönem daha seçilebilmesinin yolunu açmıştı.

Itno'nun seçim kampanyası sırasında çeşitli kentlerde görevi bırakması, sosyal ve ekonomik adaletsizliğin sona ermesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

Bazı muhalefet liderleri seçimleri boykot çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, yayımladığı raporda, güvenlik güçlerinin seçim öncesinde göstericilere ve muhalefete şiddetli baskı uyguladığını belirtti.

Muhalefet, Çad'ı 30 yılı aşkın süredir yöneten Itno'yu ülkede monarşi kurmaya çalışmakla suçlarken, Itno ise insanların kendisine duyduğu güven nedeniyle yeniden aday olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem