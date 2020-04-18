Caddeler köpüklü suyla yakalandı
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Horasan, Erzurum, Aydın, Yerel

Caddeler köpüklü suyla yakalandı

Caddeler köpüklü suyla yakalandı Korona virüs salgınının yayılmasını ve bulaşı engellemek için ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında Horasan'da cadde ve kaldırımlar köpüklü suyla temizlendi.

18.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:01
Caddeler köpüklü suyla yakalandı

Caddeler köpüklü suyla yakalandı

ERZURUM - Korona virüs salgınının yayılmasını ve bulaşı engellemek için ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında Horasan'da cadde ve kaldırımlar köpüklü suyla temizlendi.

Horasan Belediyesi'nin ve virüsle mücadelesine devam ettiğini açıklayan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Yavuz Selim Ağrı Erzurum yolu Kars Caddelerinde İkinci defa köpüklü su ile yıkama çalışması yapıldığını belirtti.

Başkan Abdulkadir Aydın, Caddelerde trafik akışı olmaması nedeniyle Temizlik ekiplerinin caddeyi ve kaldırımları baştan sona deterjanlı suyla temizlediğini söyledi.

"Çalışmalarımız üst seviyelerde devam ediyor"

Başkan Aydın, "Belediyemiz korona virüs mücadele kapsamında İlçemizde tüm imkanlarını kullanıyor. Tedbirlerimizi elden bırakmadan ilçede önlem almaya devam ediyoruz. Bizim için vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli, bu hassasiyetle İlçemizde korana virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarımız üst seviyelerde devam ediyor" şeklinde konuştu.

Caddeler köpüklü suyla yakalandı

Kaynak: İHA

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