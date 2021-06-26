Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
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Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, Anadolu Yakası sahillerinde temizlik çalışmaları sürerken Caddebostan sahilindeki müsilajın (deniz salyası) azaldığı görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, Anadolu Yakası sahillerinde temizlik çalışmaları sürerken Caddebostan sahilindeki müsilajın (deniz salyası) azaldığı görüldü.

Caddebostan sahilindeki temizleme çalışmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını katı sıvı emici aracı ve süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Akıntı ve rüzgarın etkisiyle Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Deniz salyası yoğunluğunun azalması havadan da görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar, 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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