Başkentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Atakule ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ankara'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.