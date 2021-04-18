Başkentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Atakule ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ankara'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
Atakule ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ankara'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey