Başkentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Atakule ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ankara'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

Atakule ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ankara'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Başkentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Başkentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Başkentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Başkentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Nikos Dendias Vladimir Putin Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Ryan Babel Ünal Karaman Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 12:36:19. #1.16#

title