Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

02.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:15

Konya, Karaman Afyonkarahisar ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Konya, Karaman Afyonkarahisar ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Konya'da vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.

Kısıtlama öncesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nın yanı sıra Kule ve Nalçacı caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kentin önemli noktalarında denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Karaman

Karaman'da işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri belli noktalarda uygulama yaparken, vatandaşlar ihtiyaçları için yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gidiyor.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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