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Cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları

Cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, sahada ki çalışmalarını 24 saat esasına göre devam ettiriyor.

Kütahya Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, sahada ki çalışmalarını 24 saat esasına göre devam ettiriyor. Ekipler, tuzlama, küreme ve kaldırım temizliği çalışmalarını şehrin dört bir noktasında aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı ile birlikte özellikle buzlanmalara karşı Kütahya Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte ana arterler, cadde ve sokaklar ile kaldırımlar, yüksek kesimdeki mahalleler, köyden mahalleye dönüşen mahallelerde küreme, tuzlama ve kaldırım temizliği, 8 bıçaklı kamyon, 4 greyder, 3 adet yükleyici kepçe, 7 adet hidromek kepçe, 3 adet avant kepçe ve 8 el ekibi sahada çalışmaları sürdürüyor. - KÜTAHYA

Cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları

Cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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