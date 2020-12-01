Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
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Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu

01.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:43

- Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu Vatandaşların evlerine çekildiği Eskişehir sessizliğe büründü Korona virüsle mücadele kapsamında hafta içi uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de saat 21.

- Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu

Vatandaşların evlerine çekildiği Eskişehir sessizliğe büründü

ESKİŞEHİR - Korona virüsle mücadele kapsamında hafta içi uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de saat 21.00 itibariyle başlarken, yasakla birlikte işlek caddeler boş kaldı.

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Korona virüs önlemleri kapsamında tüm yurtta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları bugün saat 21.00 itibariyle başladı. Hafta içi her gün uygulanacak olan kısıtlama akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında olacak. Kısıtlama Eskişehir'de polis ekipleri tarafından alınan önlemler ile uygulamaya konuldu. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ekipler tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kısıtlamadan açıklanan meslek grupları muaf tutulurken, diğer tüm vatandaşlar 8 saat boyunca evlerinden çıkamayacak. Alınan kararlara vatandaşların uyduğu gözlenirken, kentin işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Öte yandan hafta içi kısıtlamalarının yanı sıra 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan hafta sonu kısıtlaması 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞATAY GÜR

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