Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeleri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeleri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen olaydan sonra kaçan zanlı, polise yakalanmamak için bir apartmanda zorla girdiği evde yorgan altında saklanmaya çalışırken yakalandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milli Caddesi üzerinde yürüyen B.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeler, karşı yönden gelen bir şahıs tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi takip sonucunda bir apartmana girdiğini tespit etti.

YORGAN ALTINDA BULDULAR

Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın müşteki N.K.'nin ikametine zorla girdiği tespit edildi. Bunun üzerine evde arama yapan ekipler, şüpheliyi yatak odasında, yorganın altında saklanırken yakaladı. Çalınan kolyeler ise binanın içerisindeki posta kutusunda bulunarak sahibine teslim edildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C.İ., çıkarıldığı mahkemece kapkaç ve konut dokunulmazlığı ihlalinden tutuklandı. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için kapüşonunu takıp, yüzünü eğen şüpheli, gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin, kadının boynundan kolyeleri alıp, kaçması ve vatandaşların kovalaması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre yolda yürüyen kadının karşısından gelen şüpheli, bir anda altın kolyeleri alarak kaçıyor. Kadın neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar kaçan şüpheliyi kovalıyor.

Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı
Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı
Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı
Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı
Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı
Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Caner Erkin İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:55:58. #1.16#
title