Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı

Yaşlı adam, pazar yerinde önüne gelen her kadını taciz etti! İğrenç anlar kamerada

3,5 milyon çalışanı etkileyecek! Memurlar için yeni bir çalışma modeli geliyor

Mersin'de yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeleri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeleri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen olaydan sonra kaçan zanlı, polise yakalanmamak için bir apartmanda zorla girdiği evde yorgan altında saklanmaya çalışırken yakalandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milli Caddesi üzerinde yürüyen B.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeler, karşı yönden gelen bir şahıs tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi takip sonucunda bir apartmana girdiğini tespit etti.

YORGAN ALTINDA BULDULAR

Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın müşteki N.K.'nin ikametine zorla girdiği tespit edildi. Bunun üzerine evde arama yapan ekipler, şüpheliyi yatak odasında, yorganın altında saklanırken yakaladı. Çalınan kolyeler ise binanın içerisindeki posta kutusunda bulunarak sahibine teslim edildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C.İ., çıkarıldığı mahkemece kapkaç ve konut dokunulmazlığı ihlalinden tutuklandı. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için kapüşonunu takıp, yüzünü eğen şüpheli, gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin, kadının boynundan kolyeleri alıp, kaçması ve vatandaşların kovalaması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre yolda yürüyen kadının karşısından gelen şüpheli, bir anda altın kolyeleri alarak kaçıyor. Kadın neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar kaçan şüpheliyi kovalıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı