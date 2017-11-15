Çad'da Hakimlerin Grevi Sona Erdi

Orta Afrika ülkesi Çad'da çalışma koşullarının düzeltilmesi için yaklaşık bir aydır grevde olan hakimler, hükümetin taleplerini karşılama sözü vermesi üzerine görevlerine döndü.



Yerel basında çıkan haberler göre, Adalet Bakanı Ahmet Mahmut Hasan, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) görev sürelerinin tanzimi, ikramiyelerinin ödenmesi ve tasarruf amacıyla maaşlardan kesilen miktarın yüzde 80'inin iade edilmesi gibi taleplerin sonuca bağlanacağı sözünü verdi.



Bakanın açıklamasının ardından Hakimler Sendikası ve Çadlı Hakimler Özerk Birliği, hakimlere grevi sona erdirmeleri çağrısında bulundu.



Grev, ülkede yargının işleyişini sekteye uğratmıştı. Avukatlar ve insan hakları savunucuları, hükümet ile hakimler arasındaki uzun süreli pazarlığın adaletin işleyişini engellediğini ve ülkeyi istikrarsızlığa sürüklediğini belirterek, hükümete sorunları bir an önce çözmesi çağrısı yapmıştı.



Encemine Avukatlar Barosu üyesi Me Don Mathias, hakimlerin görevlerine dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Adaleti sağlık sektörüne benzeten Don Mathias, adaletin işlemediği bir yerde insanların çok acı çekeceğini vurguladı.



Don Mathias, "Grev ülkemizin adaletine çok zarar verdi. Yaklaşık 2 bin kişi bir aydır hakimlerin grevde olması nedeniyle özgürlüklerinden mahrum kaldı. Herhangi bir hukuk devletinde bu durum kabul edilemez. Umuyorum ki grevin bitmesiyle hapishanelerde adalet bekleyenlerin hakları iade edilir." dedi.



Hakimler, çalışma koşullarının düzeltilmesi, ikramiyelerinin ödenmesi talebiyle 16 Ekim'de greve gitmişti.